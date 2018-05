I piloti della 91 Squadriglia Assi e Francesco Baracca all'aeronautico incontrano D'Annunzio

All'Istituto aeronautico il centenario di Francesco Baracca e il 50° anniversario di fondazione dell'Istituto sono stati festeggiati alla presenza di vari ospiti ed autorità dell' Aeronautica militare, tra cui rappresentanti del II gruppo manutenzione Autoveicoli, Associazione Arma Aeronautica, Presidente Dell'associazione Grifo del museo Baracca di Lugo , Vice Presidente ANVCG . Il Prof. Antonio Vassura ha celebrato e ricordato la nascita dell'Istituto aeronautico. La Dirigente scolastica Iris Tognon ha introdotto uno spettacolo che che gli ospiti hanno definito di alta qualità per il contenuto dei brani letti e recitati e per le musiche eseguite dagli alunni del liceo musicale, coordinati da Alba Tasselli. Tutto il progetto è stato ideato e diretto da Fabiola Ierardi, definita dal Vice Presidente dell'ANVCG un'abile regista, capace di creare un evento sorprendente. Alcuni studenti dell'aeronautico hanno interpretato i ruoli di Francesco Baracca ed piloti della 91 squadriglia Assi, in alcune situazioni ed in particolare in un celebre incontro con Gabriele D'Annunzio, interpretato da uno studente dell'artistico. L'evento celebrativo ha consolidato la collaborazione biennale tra istituto aeronautico e liceo artistico e musicale. In entrambe le scuole gli insegnanti hanno lavorato in maniera diligente e puntigliosa, in particolare per l'artistico Valentina Forni, che ha anche ideato il titolo “Francesco Baracca in guerra, vittime ed eroi”.