I presidenti dei Campus a Salotto blu: "La storia della Università in Romagna è appena cominciata"

Il professor Luca Mazzara è un economista, viene da Pesaro ed é presidente del Campus forlivese. Il professor Massimo Cicognani è un matematico figlio di agricoltori forlivesi e presiede il Campus di Cesena. La professoressa Elena Fabbri è una scienziata figlia del famoso allenatore di calcio Giovan Battista Fabbri ed è presidente del Campus di Ravenna. Hanno provenienze e studi diversi i tre manager ma sono uniti da responsabilità accademiche e da una solida amicizia.

Assieme sono stati intervistati da Mario Russomanno negli studi di VideoRegione, ribadendo i progetti di un sistema locale che offre opportunità a più di venticinque mila studenti provenienti da tutta Italia e da molti altri Paesi. I tre docenti, che si sentono al telefono quotidianamente per delineare strategie comuni, hanno descritto i programmi di sviluppo dei Campus che guidano e definito l'imminente arrivo dei corsi di Medicina una grande opportunità per tutti gli insediamenti universitari romagnoli. La trasmissione andrà in onda in due parti, trasmesse lunedì e martedì alle 23 e15.