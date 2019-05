I ragazzi dell'Iti Marconi 25 anni dopo: rimpatriata ed un saluto ad un amico che non c'è più

Venticinque anni dopo il diploma, la classe 5^A "Tecnologie Alimentari" dell'Istituto Tecnico Industriale di Forlì, si è riunita per ricordare con particolare enfasi questa importante tappa del proprio percorso scolastico. Venerdì scorso, alla Pizzeria del Corso, hanno partecipato Cristian Amadori, Ilenia Brancaleoni, Sandra Burchi, Fabio Fabbri, Alberto Frignani, Marco Mazzotti, Barbara Mercuriali, Cinzia Montoni, Federica Pieri, Michela Pierotti, Marzia Pinna, Giovanna Valtangoli e Cesare Zoli.

''Nonostante ognuno abbia preso strade diverse, queste rimpatriate sono un'occasione gradita per aggiornarsi sulle proprie vicende personali e professionali, ma non solo - scrivono i diplomati del '94 -. Si torna a ridere e scherzare come se il tempo non fosse passato, ci si tuffa nel passato rispolverando aneddoti legati alle avventure (e disavventure) vissute insieme fra i banchi ed i laboratori di questo storico Istituto. Un caro saluto ai compagni che, per vari motivi personali, non sono riusciti a partecipare fisicamente a questa riunione, ma che non mancano di manifestare la loro partecipe amicizia via chat, a conferma che, l'amicizia nata sui banchi di scuola, riesce ad oltrepassare le barriere del tempo e dello spazio. Un pensiero anche all'amico Vanni Caldieron che purtroppo ci ha lasciato già da tanti anni''.