I Rotary Club Forlì e Tre Valli donano un ecografo per la Rianimazione del Bufalini

Sono scesi in campo anche i Rotary Club Forlì e Tre Valli per l'acquisto di un ecografo da destinare all'Ospedale "M. Bufalini" di Cesena in questo momento di emergenza sanitaria per il coronavirus. L'iniziativa promossa dai Club Rotary Area Romagna Centro vede così un impegno congiunto e condiviso anche dai Club forlivesi. L'intervento è stato annunciato dai Presidenti dei vari Club in una riunione online svoltasi alla presenza dell'assistente del Governatore, Maria Giovanna Giorgetti, ed è stato successivamente condiviso anche da tutti i soci nella webconference di lunedì dove è intervenuto il PDG (Past Governor Distrettuale) Italo Giorgio Minguzzi su "CV19: opportunità nella criticità?".

Seguendo le indicazioni del Governatore distrettuale, Angelo Oreste Andrisano, e dell'Ausl Romagna, i vari Club rotariani hanno così devoluto pure le somme risparmiate con la sospensione delle conviviali e delle iniziative in programma per febbraio e marzo. Il macchinario acquistato sarà impiegato nel reparto di rianimazione dell'ospedale cesenate. L'esigenza di un nuovo ecografo deriva dal fatto che l'attrezzatura, già in possesso di quel reparto, sia stata trasferita al reparto di rianimazione dell'ospedale di Forlì per far fronte alle urgenze. I due sodalizi forlivesi, guidati rispettivamente da Rinaldo Biserni e Alberto Ridolfi, hanno così contribuito alla raccolta fondi che ha permesso di raggiungere la somma totale, elargita da tutti i Club, di 23.241 euro per l'acquisto dello strumento che è dotato di ogni accessorio per il regolare utilizzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iniziativa ha coinvolto i Club Rotary Forlì, Tre Valli, Cervia Cesenatico, Cesena, Cesenatico Mare, Valle del Rubicone, Valle del Savio ed eClub Romagna. Quella realizzata è solo una prima raccolta fondi, altre sono in corso, pure nei singoli club, per sostenere service da destinare ad interventi urgenti nella sanità. "È importante ricordare - sottolinea il presidente del Club di Forlì, Biserni - quanto il Rotary sta facendo per aiutare gli altri, impegnandosi con service a favore dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Stiamo infatti provvedendo, grazie anche al contributo del Rotaract e del Gruppo Consorti, a raccogliere ulteriori somme per l'acquisto di mascherine che speriamo di poter donare nei prossimi giorni all'ospedale di Forlì".