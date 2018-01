I rumors romani: "Seggio sicuro in Parlamento a Sauro Moretti". Lui conferma

I “rumors” della politica romana gli attribuiscono un seggio ormai certo nel prossimo Parlamento e lui, poco avvezzo al politichese, conferma. Il forlivese Sauro Moretti sarebbe stato “blindato” da Forza Italia come uomo di fiducia di Vittorio Sgarbi, a seguito di un accordo politico tra Berlusconi e Sgarbi stesso, in base al quale 'Rinascimento', il movimento politico fondato dal famoso critico d'arte, supporterà il centro-destra alle elezioni che sono alle porte. Questo, in caso di vittoria, porterà tre seggi sicuri, tra le fila di Forza Italia, a 'Rinascimento': uno a Sgarbi e gli altri due a suoi uomini di fiducia, tra cui appunto Moretti.

A rivelare l'esistenza di quest'accordo è il sito di indiscrezioni politiche Dagospia, che cita appunto Moretti tra i “blindati” di Rinascimento. Accordo che Moretti conferma: “Andrà alla firma di Berlusconi oggi pomeriggio”. Spiega Moretti: “Rinascimento è un esercito strutturato in tutt'Italia, lavorerà per la vittoria di Forza Italia, ma farà di più, lavorerà incessantemente per creare negli amministratori pubblici di tutto il Paese l'attenzione alla salvaguardia del nostro immenso patrimonio culturale”. Il simbolo sulla scheda elettorale non ci sarà, gli eletti saranno sotto le insegne di Forza Italia.

Quindi Sauro Moretti eletto in Parlamento con Forza Italia, uomo di sinistra ed ex consigliere comunale dei Democratici di Sinistra, sotto la giunta di Franco Rusticali? “Sto facendo una riflessione interna a me stesso per capire se posso, e come posso tradirmi. Ho un conflitto interno”, spiega Moretti. “Mi sarei candidato sicuramente se Rinascimento fosse andato da solo, ma ora c'è questo patto federativo che operativamente ho realizzato io per conto di Sgarbi, con una lunghissima serie di colloqui con numerosi esponenti politici. Penso che alla fine, se Forza Italia confermerà la sua disponibilità a candidarmi, io confermerò la mia”. Comunque andrà, aggiunge Moretti, “il mio affetto e la mia stima nei confronti dell'amico Silvio Berlusconi restano immutati”.

Moretti conclude spiegando di aver proposto la ricetta di 'Rinascimento' anche a Matteo Renzi: “Ci siamo incontrati a Ravenna, ma non mi ha fatto sapere più niente. Però mi compiaccio che quando Renzi parla di cultura usa molte frasi e concetti di Sgarbi. Non ci ha richiamato ma lo statuto di 'Rinascimento' che gli ho dato in mano evidentemente se l'è letto”.