I sindaci dell'Unione dei Comuni incontrano il nuovo prefetto Antonio Corona

Diversi sindaci dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, affiancati dal parlamentare Simona Vietina, hanno incontrato lunedì pomeriggio il neo prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona. "Si è trattato di un primo confronto molto positivo, che ci ha consentito di illustrare al Prefetto le peculiarità dei nostri territori e le modalità di funzionamento dell’Unione - afferma il primo cittadino di Tredozio ed esponente di Forza Italia -. A Corona va il sentito ringraziamento per la cortesia dimostrata nel riceverci prontamente. Da parte nostra la più totale disponibilità alla collaborazione, per qualunque tematica riguardi la gestione del territorio, per la quale sempre più spesso Comuni e Prefettura sono chiamati a relazionarsi in una sinergia e in un confronto costante e costruttivo".