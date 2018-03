I vini e la cucina dei colli forlivesi ambasciatori della Romagna in Alto Adige

Saranno i vini di Tenuta Diavoletto di Bertinoro e i piatti dell’Osteria La Campanara di Galeata a rappresentare i sapori della Romagna al prestigioso Käse Festival di Campo Tures (Bolzano), che da venerdì 9 a domenica 11 marzo ospiterà una selezione di artigiani del gusto per raccontare nel piatto e nel calice le eccellenze dell’enogastronomia italiana e mitteleuropea.



Nata come rassegna internazionale del formaggio a cadenza biennale, il festival è diventato nel tempo un appuntamento attesissimo che accoglie grandi chef italiani e stranieri. Tra gli ospiti più prestigiosi di questa edizione c’è anche lo chef Norbert Niederkofler, premiato per la prima volta con le tre stelle Michelin lo scorso novembre. In abbinamento alle preparazioni gourmet sono proposti i vini tipici di cantine capaci di condensare in bottiglia le caratteristiche uniche del proprio territorio.



Il tradizionale formaggio di fossa e di grotta e alcune ricette tipiche della cucina romagnola rappresenteranno i sapori della tavola, mentre nel calice saranno il Sangiovese e l’Albana prodotti sui colli di Bertinoro a raccontare l’anima enologica di una terra con un appeal in forte crescita tra critici enogastronomici e appassionati gourmet.