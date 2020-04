Piatti della tradizione ma anche hamburger o pizza: tante le proposte dei ristoranti per la "Pasqua a domicilio"

Se non vi va di trascorrere la vigilia di Pasqua a spadellare, la soluzione, anche in tempi di emergenza coronavirus, è servita. Servita, ovviamente, non al ristorante, ma poco ci manca. Sono moltissimi, infatti, i locali, tra cui ristoranti, pizzerie e trattorie, che si stanno organizzando per cucinare e portare direttamente a casa del cliente pranzetti veramente speciali. Ecco alcune delle proposte che abbiamo "catturato" in giro dalle informazioni pubblicate, senza pretesa di esaustività rispetto alla ricchezza gastronomica offerta dalla città.

"Al Duomo" sono previsti due tipi di menù: uno di carne con bruciatini e uova alla mimosa, affettato misto, lasagne tradizionali, agnello al forno con patate, colomba pasquale; e un altro di pesce con insalata di mare, lasagne con ragù di pesce rosè, grigliata di pese o fritto misto e colomba pasquale. Ma non solo. Per i clienti sono disponibili anche per menù personalizzati, ovviamente, sempre previa prenotazione.

A essersi già posizionata davanti alla spianatoia di legno col mattarello in mano è la signora Franca della trattoria "Al Ponte di Schiavonia". "Ho iniziato qui lavando i piatti 42 anni fa - spiega - e ora sono in cucina tutti i giorni a fare piatti della tradizione, semplici ma genuini. Con quello che è successo stiamo portando i nostri piatti a casa dei clienti". La trattoria offre lasagne al ragù, agnello al forno, patate arrostite e mascarpone.

Chi non era proprio abituato a fare consegne a casa è Brirò in corso della Repubblica. "Non avevamo mai pensato di portare a casa i prodotti della nostra cucina - spiega Mauro Fabbri, il titolare - Però stiamo imparando". Per Pasqua hanno preparato cappelletti in brodo che saranno trasportati all'ora di pranzo in un contenitore ermetico, caldissimi e pronti per essere mangiati. Oppure cappelletti su vellutata di formaggio e porcini, crespelle con ricotta e besciamella, coniglio ripieno con lischi, costolette d'agnello croccanti con patate texane, misto di insalatina con ananas e mandorle tostate, e per finire un fingerfood di tiramisù, ideale per l'asporto. Le consegne? Anche a 3/5 chilometri, pagamento in contanti o satispay.

"Ferri & Menta" puntano sulla varietà e non preparano un menù pasquale ma lasciano libera scelta dalla carta. Prenotazioni entro sabato 11 aprile per cappelletti al ragù, tagliatelle gialle e verdi al pecorino con asparagi e pancetta, variante di pesce con passatelli in zuppetta di pesce con rombo, fave e pomodoro fresco; punta di vitello al forno, capretto arrosto, scottadito d'agnello. E per finire una bavarese allo yogurt con salsa alle fragole fresche o la classica zuppa inglese.

Si può festeggiare anche con "La Sosta" con un menù speciale composto da carpaccio di manzo marinato con carciofi freschi e grana, ravioli alle erbe fatti in casa con asparagi e bruciatini di prosciutto, arrosto di agnello di Calvados con patate e, come dolce, il mascarpone con scaglie di cioccolato fondente Lindt extra.

Chi ha un cuore che batte per i sapori del sud Italia può soddisfare le sue passioni culinarie prenotando alla "Vesuviana", oltre la pizza, un Casatiello napoletano, un Tortano(entrambe ciambelle rustiche salate con uovo, salame e formaggio) e quella bontà mondiale che è la Pastiera napoletana.

E perché non pensare anche al brindisi? La trattoria "Petito", oltre al menù pasquale, si occupa anche di portarti a casa il buon bere. Dopo aver assaggiato un antipasto con fiori di zucca, ricotta di bufala, crema di carciofi e pane croccante al limone, lasagna bianca con coniglio e asparagi e una porzione di guance di maialino brasato, direttamente dalla cantina puoi ordinare una bottiglia fresca di bollicine da abbinare al dolce.

Infine, per la sera di Pasqua o per Pasquetta, se volete restare in tema (con uovo e asparagi pasquali) c'è l'"Amburgeria creativa", in zona Spazzoli, che vi porta a casa, tra l'ampia scelta di hamburger, "Il Donnaiolo", un panino di stagione con frittata e crema di asparagi. Cos'altro di più?