Pilota di motocross cade rovinosamente in un salto: è grave

E' stato soccorso in gravi condizioni e in stato di incoscienza un motociclista di cross forlivese che è rimasto vittima di un incidente in pista nel pomeriggio di domenica. Il pilota, 32 anni di Forlì, si trovava nel circuito da motocross in via Guastalla, a Carpi. Domenica nel primo pomeriggio si stava preparando sullo stesso terreno dove avrebbe dovuto disputare una gara tra un paio di settimane. In un salto la moto guidata dal forlivese è caduta in terra in malo modo e il motociclista è stato disarcionato dal mezzo, procurandosi un grave trauma cranico nella caduta, nonostante indossasse regolarmente il casco, tanto che è stato soccorso dal 118 privo di coscienza e portato all'ospedale di Bologna con l'elicottero delle emergenze.