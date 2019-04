Il 2018 della Questura di Forlì-Cesena: arresti in aumento. Oltre 8mila i furti denunciati in provincia

Il 2018 della Questura di Forlì-Cesena ha visto un aumento degli arresti. E' quanto emerge dai dati presentati in occasione del 167esimo della fondazione della Polizia di Stato. Accorpando i dati di Questura, Commissariato di Cesena, Posto di Polizia estivo di Cesenatico risultano 238 arresti a fronte dei 188 dell'anno precedente, mentre da gennaio al 28 febbraio le persone finite dietro alla sbarra sono state 31. In calo invece le denunce a piede libero passate dalle 1057 del 2017 alle 986 del 2018 (129 fino al 28 febbraio). I reati complessivi sono stati 13976, in calo rispetto ai 14828 del 2017. Lieve flessione dei furti denunciati, da 8717 a 8191. In aumento le Volanti impiegate, da 4318 a 5181, con 617 interventi di soccorso pubblico, 799 per furto, 20 per rapine, 5 per risse, 10 per lesioni, 4 per minacce, 761 per liti e 2 per stalking. I servizi straordinari di controllo del territorio con il Reparto Prevenzione Crimine di Bologna sono stati 109.

Crescono i quantitativi di droga sequestrati dalla Squadra Mobile, con un impennata per quanto concerne la marijuana (da 16,17 a 20,37 chili) ed un calo per quanto riguarda la cocaina (da 6,69 chili a 0,71 chili). Gli stranieri in regola sono 29738, di cui 5267 minori. Le richieste di asilo politico sono state 194, in netto calo rispetto alle 1187 del 2017, mentre le cittadinanze acquisite sono state 701. La PolStrada ha identificato 30272 persone e controllato 30134 veicoli, elevando 14600 sanzioni per infrazioni al codice della strada. Calano gli incidenti mortali (da 10 a 4) e con feriti (da 329 a 227), mentre aumentano quelli con solo danni (da 574 a 661). In aumento le denunce della Polizia Postale, da 51 a 65. Le denunce di reato acquisite sono state 167, mentre 63 le persone identificate.La Polizia Ferroviaria ha provveduto ad identificare 9501 persone, accertando 125 infrazioni. Crescono le truffe informatiche, da 887 a 921. La Digos è stata impegnata in 452 servizi d'ordine pubblico, con 64 persone denunciate.