Il 730 web": in Comyne un incontro di avvicinamento al fisco digitale

Martedì, alle 17.30, nella Sala Randi del Comune di Forlì, ingresso da via delle Torri 13, Forlì, si svolgerà “Il 730 web: di che si tratta, chi coinvolge, quali vantaggi offre”. L'incontro di avvicinamento al “fisco digitale” sarà tenuto da funzionari dell'Agenzia delle Entrate in tema di dichiarazione dei redditi tramite il 730 precompilato. L’evento è aperto al pubblico. Per informazioni contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Informagiovani del Comune di Forlì al telefono 0543 712444 - 712445 o via mail a: urp@comune.forli.fc.it,www.comune.forli.fc.it