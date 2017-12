Il Babbo Natale del Quartiere Romiti ha fatto visita, domenica pomeriggio, alla vigilia del Santo Natale, ai bimbi ospiti del reparto di Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Vecchiazzano, portando loro in dono regali e sorrisi per alleviare la permanenza in ospedale. Il momento della visita, in compagnia di rappresentanti del Comitato di Quartiere Romiti, è stato caratterizzato dalla grande simpatia del Babbo Natale e dei suoi collaboratori, che ha scherzato con i piccoli ospiti e il personale di Pediatria. L'iniziativa è opera del Comitato di Quartiere Romiti, che ha deciso di rendere questo momento uno degli appuntamenti ricorrenti nel corso dell'anno. Grazie all'iniziativa del Comitato di Quartiere Romiti e il supporto di molti amici, sono stati possibili donazioni che hanno lo scopo di farsi presenti a chi, in un momento di difficoltà, può trovare in queste visite un momento di svago e di leggerezza.