Il bel regalo di Natale è arrivato: donati libri alle scuole di Forlimpopoli

Nessun errore temporale, ma la degna conclusione di un progetto che ha coinvolto, divertito e oggi fatto crescere l’intera città. Oltre settanta libri sono stati donati infatti ai bambini delle scuole forlimpopolesi a seguito dell’iniziativa “Aspettando Babbo Natale” che domenica 18 dicembre scorso ha intrattenuto le famiglie in Piazza Garibaldi e ha riproposto il tradizionale arrivo di Babbo Natale in piazza coi doni distribuiti ad ogni bimbo della città. In quell’occasione, le famiglie hanno fatto un’offerta libera che ha consentito di raccogliere oltre 700 euro, che sono stati devoluti alle Scuole.

"Essendo la lettura e la promozione della passione per essa un progetto che sta molto a cuore sia all’amministrazione sia alla Scuola, si è scelto di finanziare l’acquisto dei libri che andranno ad aggiungersi a quelli delle biblioteche degli istituti forlimpopolesi - affermano il dirigente scolastico dell'I.C. Rosetti, Valentina Biguzzi; l'assessore alla Scuola, Sara Pignatari; e l'assessore al Welfare, Elisa Bedei -. Lo squadrone guidato da Puliproject con la collaborazione di Club Scuderia Ferrari, Associazione Mariette, Pro Loco Forlimpopoli, Croce Rossa Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro e ha organizzato una giornata di festa e di intrattenimento unica nel suo genere a dicembre e oggi, con la donazione dei libri, ha completato l’opera per i bambini di Forlimpopoli tramite il regalo più bello che si possa fare a un bambino e al suo futuro: una porta sul mondo e un gancio per una passione che cambia la vita. Per questo l’Amministrazione comunale e l'Istituto comprensivo Emilio Rosetti ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla giornata, coloro che hanno organizzato e tutti gli sponsor che, a vario titolo, hanno dato il loro contributo".