Il benessere protagonista in Fiera: a Forlì è di nuovo "Natural Expo"

Un “bagno di benessere” per godere con calma un’esperienza sensoriale totalizzante della quale fare poi tesoro nella vita quotidiana. E’ lo spirito che permea la 13ª edizione di Natural Expo che inaugura venerdì alle 14 nel quartiere fieristico di via Punta di Ferro a Forlì per terminare domenica 18 febbraio, spalancando al pubblico le porte di un universo di prodotti, trattamenti, tecniche in grado di generare armonia, equilibrio, coscienza, benessere fisico e interiore e di soluzioni ecosostenibili che ci permettono di vivere, anche la casa, nel rispetto della natura. Un mercato con 200 espositori specializzati provenienti da tutta Italia e dall’estero suddiviso in 4 sezioni: “Eco-Bio beauty fashion” con la cosmesi naturale e biologica certificata, prodotti per l’igiene del corpo, fitoterapici e omeopatici, fragranze per ambienti, infusi, creme solari e profumi; “Vita e casa” dedicato alla qualità dell’ambiente domestico; “Cuore vegan”, l'area di Natural Expo che propone prima di tutto uno stile di alimentazione sana; “Ritorno alle Origini” con abbigliamento etico ed etnico, artigianato creativo, mercato di prodotti equo-solidali e a km 0.

All’ampio ventaglio di prodotti si unisce come tradizione vuole, un ricco programma di eventi tra convegni, workshop, dimostrazioni e free class che si svolgeranno in due sale conferenze, un Salotto Olistico, un’area interamente dedicata allo Yoga e una alle performance di musica e danza. Stimoli sempre nuovi per l’anima, per la mente, per i sensi e per il corpo apportati da relatori di fama nazionale, Scuole, Palestre, Centri Benessere, Associazioni culturali da tutto il territorio nazionale per un ricco programma che si articolerà nell’arco delle tre giornate della rassegna.

In più due spazi nei quali si potrà viaggiare in Oriente semplicemente restando a Forlì.

Basterà visitare Mondo ThaI, il padiglione aperto domani e sabato sino alle 22.30, dedicato alle tradizioni thailandesi. Uno spazio nel quale immergersi per apprezzarne i piatti tipici con una cena stuzzicante e diversa dal solito, per conoscerne i rimedi naturali, l’arte del massaggio, le danze folcloristiche nei meravigliosi costumi orientali. Quello proposto in collaborazione con l’associazione culturale non-profit thailandese “Naga” è un angolo d’Oriente dove scoprire l’efficacia di rimedi di medicina naturale, meravigliarsi davanti alle dimostrazioni di intaglio di frutta e verdura e di arti marziali, acquistare capi d’abbigliamento originali o ideali per la pratica di kung-fu e tai-chi, sorprendersi del fascino che emana un tempio thailandese riprodotto in fiera e scoprire la bontà della cucina tipica del Paese asiatico.

Inoltre Natural Expo inaugura proprio nel giorno del Capodanno tibetano, una felice concomitanza suggellata dalla presenza di monaci del Casato Tsawa Puja del Monastero di Gaden Jangtse che alle 15 saranno protagonisti di un cerimoniale di “consacrazione” dello spazio che li ospiterà sino a domenica. Proprio domani, 16 febbraio, inizia l’Anno del Cane e si celebra il Capodanno Losar i cui primi tre giorni (quindi sino al 18 febbraio) segnati dalle più importanti celebrazioni. Templi e monasteri sono riccamente decorati per l’occasione e ospitano speciali rituali “puja” e a Natural Expo l'associazione ADHI di Bellaria e l'Istituto Samantabhadra di Roma sono riuscite a condurre in Romagna tre monaci che realizzeranno il Mandala per la Pace Universale da domani a domenica quando, dalle 17, verrà eseguita la cerimonia per la sua dissoluzione con le sabbie che verranno distribuite alle persone presenti come simbolo di buon auspicio.

A Forlì arriveranno i monaci Ghesce Ngawang Dhondup, Ghesce Jamba Leta e Karma Sangey, naturopata esperto in medicina tibetana con il quale il pubblico potrà intrattenersi anche in momenti colloquiali per consigli utili a un corretto regime alimentare. La naturopatia tibetana è, infatti, un sistema olistico che mira a ristabilire l’equilibrio tra le varie energie corporee e mentali tramite rimedi erboristici, consigli alimentari e sugli stili di vita.

Il programma completo delle tre giornate è consultabile sul sito www.naturalexpo.it. Questi gli eventi in calendario nella giornata di domani, venerdì 16 febbraio.

AREA TIBET

15:00 Monaci Tibetani del Casato Tsawa: Puja per la consacrazione del luogo



OPEN SPACE

15:00 Giusy Rasile: Aura-Soma® "Tu sei i colori che scegli" (V. Wall)

16:10 Anna Lanero: Gli angeli con noi, pronto soccorso Angelico

17:20 Daniela Nipoti - OM Edizioni: Manuale di Astrologia

18:30 GianMatteo Gavelli – Coach Roberto Re Leadership School: Comunica al meglio con te stesso e gli altri



YOGA & DINTORNI

Dimostrazioni e free class aperte a tutti

15:15 Manuela Zagnoli - Il Fiore della Vita: Yoga Tantrico Sciamanico e tradizione del Mantra Madre

16:30 Cerchio di Armonia - Silvia Picchi: Hata yoga

17:45 Cerchio di Armonia - Lara Pierottini: Pilates Matwork

18:30 Maestro Claudio Gentili – Ass. Il Cuore che ride: Tai chi e Qi gong per la salute



LA MUSICA CHE CURA, IL BALLO CHE GUARISCE

Dimostrazioni e free class aperte a tutti

15:00 Diana la Cubana: Mamma Dance

17:15 Love Shaman Way: Danza sciamanica del cuore



MONDO THAI

19:30-22:30: Cena thailandese con danze tradizionali



VISITARE NATURAL EXPO

DOVE E QUANDO: dal 16 al 18 febbraio 2018 - Fiera di Forlì, via Punta di Ferro 2

ORARI: venerdì dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20

BIGLIETTI: venerdì biglietto unico € 3,00 - sabato e domenica, biglietto intero € 8,00 - Ridotto € 6,00 con coupon scaricabile dal sito www.naturalexpo.it. Bambini gratis fino a 12 anni.