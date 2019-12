Il bilancio di fine anno del sindaco: "Abbiamo lottato il degrado e fatto arrivare Medicina"

Ultimo giorno dell'anno, tempi di bilanci. A farne uno suo personale è stato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, con un post su Facebook. Lotta al degrado in centro, l'arrivo dei corsi di laurea in medicina e gli eventi del Natale, al centro del suo intervento. Scrive Zattini: "Questi primi mesi sono stati una sfida nella sfida. Ci siamo rimboccati le maniche per cercare di rispondere subito, con efficacia ed efficienza, alla grande richiesta di cambiamento che ci chiedevano i nostri cittadini. Siamo partiti dalla sicurezza e dalla lotta al degrado. Di fronte all’abuso di alcol e a evidenti situazioni di allarme sociale, abbiamo adottato una serie di provvedimenti per limitare il consumo, la vendita, e la somministrazione di bevande alcoliche nelle aree pubbliche del nostro centro storico. Avremmo potuto fare finta di niente e lasciare che gli esempi di inciviltà e degrado si moltiplicassero. Ma un Sindaco ha l’obbligo di agire in qualità di rappresentante della comunità locale e nell’interesse collettivo dei suoi cittadini".

E poi: "Con mia grande soddisfazione, abbiamo anche definito l’arrivo della facoltà di Medicina nel nostro campus a partire dal prossimo anno accademico. Come Sindaco ma prima di tutto come uomo che ha dato la sua parola in campagna elettorale, non ho mai smesso di credere nella fattibilità di questo progetto. Dal prossimo anno scolastico, Forlì sarà una città universitaria all’ennesima potenza. Una delle sfide più grandi di questa città era ed è indubbiamente il rilancio del nostro centro storico. Per riportare i forlivesi in centro e incentivare gli acquisti al dettaglio, nelle nostre botteghe e nel circuito cittadino, abbiamo deciso di sperimentare la sosta gratuita pomeridiana nel periodo di Natale e il bike sharing. Non abbiamo la bacchetta magica ma, giorno dopo giorno, stiamo lavorando per far di Forlì una città più bella, più attrattiva e più sicura".