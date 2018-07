Il "boom delle bollicine" al centro della conviviale del Rotary Club Forlì

Martedì alle 20.30 nella "Trattoria Bolognesi da Melania" a Castrocaro, il noto chef e sommelier Gianfranco Bolognesi interverrà su "Boom di bollicine in Italia ed all'estero e la Romagna lancia il Bollé" durante la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì. Bolognesi sarà introdotto dal presidente del sodalizio, Claudio Cancellieri, che lo scorso 3 luglio è subentrato alla guida del Rotary Club Forlì per l'annata 2018-2019 durante il passaggio delle consegne con Mario Fedriga al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico. I soci del Rotary si sono riuniti anche al Circolo Nautico Cervia "Amici della vela" per la conviviale estiva il 17 luglio e all'Agriturismo degli Ulivi a Montemaggiore, vicino a Predappio, per la "Serata fra le stelle" il 10 con l'intervento del socio Adalberto Piccioni. Per venerdì, inoltre, è in programma la serata Interclub con la conviviale al Ristorante Trio dell'Ippodromo di Cesena dove verranno assegnati anche tre premi Rotary.