Il camion finisce nel fossato: lungo lavoro di rimozione dei pompieri

Sabato mattina, intorno alle 10, una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta a Bertinoro, in via Loreta, per la rimozione di un camion che, essendosi trovato per ragioni sconosciute in una strada secondaria con careggiata limitata, era finito nel fossato sul lato destro della corsia di marcia. L'automezzo è stato rimesso in strada utilizzando un'autogrù a elevata capacità di sollevamento. Per tali operazioni sono occorse tre ore di lavoro.