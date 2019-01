Il camion si abbassa e resta schiacciato: meccanico trasportato d'urgenza al Bufalini

E' al vaglio degli agenti della Volante della Questura di Forlì la dinamica di un incidente verificatosi martedì sera in un'autofficina di via Correcchio, all'angolo con via Righi. Un meccanico 40enne stava lavorando sull'impianto di illuminazione posteriore di un camion adibito al trasporto veicoli, quando è rimasto infortunato al bacino a seguito dell'abbassamento del "ponte" metallico della bisarca dove vengono caricati i mezzi. I primi a correre in soccorso del malcapitato sono stati i colleghi di lavoro ed alcune persone delle imprese accanto, che con l'ausilio di cric hanno sollevato il posteriore. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Fortunatamente non ha mai perso conoscenza.