Il Campus di Forlì all'americana: sorgerà un playground di basket

Un modello "americano" per il Campus universitario di Forlì. Nel'ultima seduta di giunta dell'amministrazione di Davide Drei è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un "playground". Il campo da basket nascerà grazie alla collaborazione dell’Universita di Bologna e di Hera per la realizzazione dello stesso. Per la realizzazione dello spazio sportivo e di aggregazione l'investimento dell'Alma Mater sarà di circa 75mila euro.