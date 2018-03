Il Campus di Forlì apre le porte agli studenti del futuro

Da martedì a giovedì il Campus di Forlì ospita l’evento "Porte Aperte – Open Days 2018" rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per la prima volta tutti i corsi di laurea triennali offerti nel Campus saranno presentati assieme nelle stesse giornate, un modo per comunicare ai futuri studenti l’idea di Campus e per mettere a loro disposizione alcuni importanti servizi. Sono previsti banchetti informativi delle associazioni studentesche, della biblioteca, del centro sportivo di Ateneo, di Er.Go– l’ente regionale per il diritto allo studio – con la mensa e si svolgeranno incontri specifici per i Genitori. I tutor universitari guideranno dei Tour di Campus per far conoscere ai partecipanti le sedi dell’università ed i diversi servizi. Questa iniziativa va a completare il percorso di orientamento in ingresso iniziato lo scorso autunno con l’evento Campusforyou di Forlì e Cesena unitamente agli incontri nelle classi 4e e 5e. Tutti gli eventi sono ad accesso limitato ed è necessario iscriversi dal sito: https://eventi.unibo.it/porte-aperte-campus-forli