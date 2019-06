Il Canapa Festival: "La sentenza della Cassazione non cambia nulla a livello legislativo"

Nel tardo pomeriggio del 30 maggio 2019 la Corte Suprema di Cassazione ha emesso una sentenza che ha creato molto clamore e molte esternazioni e, sulla vicenda, interviene il Festival della Canapa di Castrocaro che, in una nota, invita a fare "Attenzione però ad affermare con troppa sicurezza che questa sentenza vieti la commercializzazione della Canapa Light perché potrebbe non essere vero. Nella sentenza infatti si afferma che “integrano il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”, ma la legge definiva già i limiti sopra i quali la cannabis è definita “drogante”. Pertanto a nostro avviso potrebbe non cambiare niente a livello legislativo fra prima e dopo la sentenza".

"Ricordiamo però - aggiungono - che attorno alla Canapa si è venuto a creare un indotto economico notevole che riguarda l’alimentazione, l’edilizia, l’energia, la farmacologia e l’industria tessile. La Canapa è una risorsa preziosa che sta sviluppando un mercato che si va a sovrapporre spesso ad interessi economici forti. Facciamo attenzione che questa campagna di demonizzazione e censura non nasconda invece un attacco ad un settore economico agricolo in forte crescita. La Canapa per uso ricreativo infatti è un aspetto molto parziale rispetto alla totalità del settore canapa, che coinvolge migliaia di ditte che pagano tasse e contributi, decine di migliaia di posti di lavoro, centinaia di milioni di euro di fatturato".

"Il Canapa Festival - concludono - si svolge da giugno 2016, da prima quindi del varo della legge 242 del 2/12/2016 scritta per promuovere il settore, e cerca di creare un dibattito costruttivo, non ideologicamente schierato, soprattutto su quanto concerne il valore nutrizionale, produttivo ed economico della Canapa. Anche quest’anno il 7, 8 e 9 giugno, presso il Parco Fluviale di Castrocaro il Festival porterà tutti i suoi contenuti, culturalmente ricchi e diversificati. In particolare meritano attenzione, nel contesto della sentenza, due appuntamenti che si terranno sabato 8 Giugno. Il primo, alle ore 16.30, sarà una conferenza tenuta dagli Avvocati Carlo Alberto Zaina e Giacomo Bulleri, due fra i maggiori esperti della situazione legislativa sulla Canapa, dal titolo: “Cannabis Light dopo la sentenza delle sezioni unite della Cassazione”. Durante l’incontro verrà discussa la valenza giuridica e legislativa della sentenza e il suo reale effetto sulla commercializzazione. Il secondo, alle ore 19, sarà la presentazione del libro di Matteo Gracis “Canapa. Una storia incredibile” a cui seguiranno testimonianze e dibattito. Invitiamo quindi l’8 giugno a partecipare a queste due iniziative e ad un confronto di spessore sull’argomento la cittadinanza e i tutti i rappresentanti istituzionali e politici per cercare di capire il futuro di questo settore economico".