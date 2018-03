Il Casentino sommerso dalla neve: e domenica si può andare sulla slitta trainata dai cani

Due metri di neve agli impianti, qualche decina di centimetri in più sul crinale. Torna domenica, dalle 10 alle 15, con possibilità di prova gratuita delle slitte trainate dai cani, la manifestazione dedicata allo sleddog all'interno di "Neve e natura nel parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna". Grande sarà l'emozione, per grandi e piccoli, di un giro sulla slitta, trainati dai cani Alaskani e Malamute. La giornata in compagnia degli amici a quattro zampe si svolgerà presso il campo scuola di Pian dei Fangacci, sul crinale tosco-romagnolo. Tutti gli impianti saranno aperti: le piste, il campo scuola e snow e gli anelli da fondo. Per tutti gli altri eventi sulla neve (escursioni, ciaspole, bobtrek) o sulle colline dell'area protetta si può consultare il sito: www.parcoforestecasentinesi.it/it/calendario-eventi