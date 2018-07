Il “cassetto digitale dell’imprenditore” compie un anno

Festeggia il suo primo anno di vita impresa.italia.it, il cassetto digitale dell’imprenditore, un servizio - realizzato da InfoCamere per conto del sistema camerale - grazie al quale ognuno dei circa 10 milioni di imprenditori e amministratori di imprese del nostro Paese ha la possibilità di accedere gratuitamente, anche da smartphone o tablet, alle informazioni ufficiali sulla propria azienda depositate nel Registro delle Imprese, in modo facile, sicuro e veloce. Un anniversario festeggiato insieme agli oltre 100.000 imprenditori italiani che ad oggi hanno già aperto il cassetto digitale della propria azienda dalla piattaforma impresa.italia.it. Nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), sono 1449 gli imprenditori che hanno aderito a questo servizio, pari al 1,78% del numero totale delle imprese attive, percentuale leggermente superiore del dato regionale che si attesta al 1,72%.

"Il cassetto digitale dell’imprenditore ha lo scopo di semplificare la vita delle imprese; un mezzo concreto per sburocratizzare e rendere i servizi camerali più efficienti. Questo anniversario, quindi, vuole essere soprattutto un’ulteriore occasione per diffondere la conoscenza di questo strumento. Il nostro sistema imprenditoriale, infatti, ha bisogno di sistemi di facile utilizzo - user‐friendly e di potere usufruire di processi che gli permettano di affacciarsi sul mercato con velocità, semplicità e trasparenza” - ha dichiarato Fabrizio Moretti, Presidente della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini”. Il servizio “impresa.italia.it”, offre alle imprese uno strumento efficace a costo zero, per competere nell’era del digitale, in Italia come sui mercati globali. La Camera della Romagna e le Camere di commercio italiane, sono impegnate quotidianamente in un lavoro capillare di alfabetizzazione digitale sui territori per allargare questa platea e favorire le condizioni per lo sviluppo. Oggi se l’impresa non è digitale rischia di rimanere fuori dal circuito della creazione di valore e di lavoro.”

I documenti accessibili vanno dalla certificazione d’impresa (la visura camerale, già tradotta anche in inglese) al rating di legalità; dallo statuto al bilancio, fino alle pratiche inviate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’impresa. E prossimamente - per chi utilizza il sistema gratuito delle Camere di Commercio fatturaelettronica.infocamere.it - anche le fatture elettroniche che ha emesso. La piattaforma è stata pensata secondo il criterio “mobile first” e realizzata seguendo appieno le line guida dell’AgID per offrire un’esperienza semplice e sicura per ogni utente. Si configura come un vero e proprio ‘cassetto digitale’ in cui l’imprenditore ha sempre a portata di mano l’identikit digitale della propria impresa, da condividere in modo semplice e intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti. Ma anche per inviarli alla Pubblica Amministrazione per partecipare a gare o bandi (anche internazionali, visto che tra i documenti disponibili c’è la visura dell’impresa già tradotta in inglese). Per accedere ad impresa.italia.it è sufficiente essere in possesso delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo SPID (il Sistema Pubblico di identità digitale), o la CNS (la Carta Nazionale dei Servizi).