Il comandante dei Carabinieri a Salotto blu: "Il nostro è un lavoro di squadra"

Il colonnello Fabio Coppolino, che guida i Carabinieri della Provincia di Forlì-Cesena, è stato intervistato da Mario Russomanno negli studi di VideoRegione. Commentando i dati recentemente resi pubblici dal Viminale che fanno registrare una diminuzione di circa il venti per cento su base annua dei reati commessi nell'area forlivese, l'alto ufficiale ha spiegato che "le statistiche riferite al primo trimestre dell'anno individuano il nostro tertitorio come il più virtuoso in Emilia Romagna. La cosa ci incoraggia e ci inorgoglisce ma di certo non ci porta ad abbassare il livello di attenzione".

"In questa provincia c'è proficua collaborazione tra le forze dell'ordine - ha aggiunto -. Peraltro nei ranghi della nostra Arma la tradizione del lavoro portato avanti in squadra è tradizione consolidata da sempre". Conversando con il giornalista, il comandante ha poi descritto iniziative e modalità operative dell' Arma, soffermandosi in particolare sul tema dell'autocontrollo e della professionalità: "I nostri uomini e le nostre donne sanno di rappresentare lo Stato, sono addestrati ad utilizzare forme di intervento alternative alla forza in molteplici situazioni. Anche di fronte ai comportamenti più abietti sanno mantenere la calma. Il nostro compito è esclusivamente quello di assicurare chi commette reati alla giustizia". La trasmissione andrà in onda Sabato alle 23 e15.