Il comitato Asi feteggia i 25 anni dell'ente di promozione sportiva

Il Comitato ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) di Forli -Cesena, nella persona del suo Presidente Elisa Petroni, è presente alla tre giorni di formazione e incontro dell'Ente di Promozione Sportiva in occasione dei suoi venticinque anni dalla fondazione. ASI, allora Alleanza Sportiva Italiana, nacque ad aprile del 1994 da una costola del centro sportivo Fiamma per mano dell'attuale Presidente Nazionale di ASI Claudio Barbaro, per poi divenire nel 2012 Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

Il Villaggio bella Italia di Lignano Sabbiadoro è la location di questo evento, le cui parole d'ordine sono Sport, benessere e Salute. Alla luce della riforma del terzo settore, del registro CONI e alll'introduzione della fattura elettronica anche nel terzo settore sono stati organizzati momenti di formazione e approfondimento per tutta la Dirigenza ASI.

"Vogliamo puntare sulla qualità dei nostri dirigenti - spiega Petroni - ed essere sul territorio un punto di riferimento per ASD, SSD, EPS. Nel 2019 ASI conta un milione di tesserati, 10.000 tecnici, 11.000 Associazioni, 132 Comitati e 71 Settori Disicpline e in questo anno abbiamo riscontrato il picco massimo di Associaizoni Iscritte al CONI. Grande cambio di passo anche per la Regione Emilia-Romagna e soprattutto per la Provincia di Forli -Cesena che nell'ultimo anno ha visto avvicinarsi nuove realtà sportive e dove per l'autunno, come Comitato Provinciale, abbiamo già in cantiere una serie di convegni e momenti formativi. Sempre ad ASI va il merito di aver ideato il Progetto Happy age, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, per la terza età e per la diffusione di stili di vita sani e in ultimo, ma di certo non per importanza, il progetto di restyling della casa delle Armi al Foro Italico per realizzare un Museo Nazionale dello sport. La promozione e la valorizzazione dello sport devono essere priorità e noi di ASI, nella nostra realtà territoriale, lavoreremo di concerto con altri Enti e con tutte le Istituzioni locali perchè vi possa essere una convergenza anche su progetti Nazionali da noi promossi che potrebbero avere, sul locale, ricadute molto importanti per benessere, salute e qualità migliore di vita dei cittadini".