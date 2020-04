Il Comitato di Quartiere di Roncadello dona 720 euro all’ospedale Morgagni-Pierantoni

Il Comitato di Quartiere di Roncadello ha devoluto720 euro all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". "La somma è il risultato di una piccola raccolta fondi ai quali il Comitato ha aggiunto una parte del ricavato dalla festa del Quartiere", viene spiegato. Il Comitato di Quartiere di Roncadello. Un'iniziativa per sostenere il nosocomio mercuriale "con la speranza di contribuire a risolvere i problemi di molte persone che stanno soffrendo". Il Comitato rinnova "ringraziamento e stima verso tutti coloro che lavorano nel campo sanitario e che stanno combattendo in prima linea il diffondersi del coronavirus. Quando sarà finita questa emergenza non dimentichiamoci di loro".

