Il comitato per la Polstrada di Rocca: "Gli ultimi incidenti mostrano la necessità di più pattuglie"

“Per la Polstrada di Rocca San Casciano, altro che chiusura, va potenziata”. E’ la richiesta che il Comitato Civico Ss67 rilancia al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e al Prefetto di Forlì-Cesena, Antonio Corona. “Tale necessità di potenziamento - affermano i coordinatori del Comitato, Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini - è dimostrata anche dagli incidenti e dal notevole flusso di motociclisti nelle strade delle vallate del nostro territorio verificatesi lo scorso weekend”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bongiorno, Ferrini e Ragazzini poi aggiungono: “Chiediamo alle Istituzioni che tengano conto di questa situazione che soprattutto in primavera e in estate si ripete spesso nei fine settimana e che, meteo permettendo, come flusso di traffico, speriamo di no come incidenti, si ripeterà anche sabato e domenica, come lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno. Per questo chiediamo di non sguarnire il territorio dal servizio per la sicurezza stradale, offerto con efficienza e professionalità dal distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano, che opera in una caserma concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune”. I coordinatori del Comitato, inoltre, osservano: “Caserma, è importante ricordarlo, già abbastanza capiente per passare dagli attuali 5 agenti, ad almeno 10 o 12, in modo che possano essere organizzati pattugliamenti in tutte le vallate del territorio, garantendo a tutti una maggiore sicurezza stradale”.