Il Comune di Forlì mette in vendita un'abitazione in via XXIV Maggio

Il Comune mette in vendita un'abitazione di edilizia residenziale pubblica di via XXIV Maggio, 32. L'asta si terrà giovedì 15 marzo alle 9.30 in Municipio. Il prezzo base d’asta è fissato in 240mila euro, al netto degli oneri fiscali. La documentazione relativa al bando, è disponibile sul sito del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it alla sezione Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi. Per informazioni sulla procedura e informazioni tecniche rivolgersi a Simona Scattolin, tel. 0543-712486, o inviare una mail a simona.scattolin@comune.forli.fc.it. La superficie catastale dell'immoile è di circa 416 metri quadrati, con classificazione energetica "G".