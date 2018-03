Il Comune esercita la prelazione: la prossima farmacia all'iper sarà comunale

Il Comune di Forlì dà il via libera a realizzare una nuova farmacia comunale, l'ottava di Forlì, nel centro commerciale 'Punta di Ferro'. E' quanto viene approvato con una recente delibera della Giunta Comunale. La legge di liberalizzazione, infatti, prevede la possibilità di realizzare nuove farmacie “extra quota” in aree ad alta frequentazione, come aeroporti, stazioni ferroviarie e grandi centri commerciali. La Regione ha regolamentato questa possibilità a metà dello scorso anno e il Comune di Forlì ha appunto avanzato la richiesta di realizzare una nuova farmacia (in totale in città ce ne sono 18) nelle gallerie commerciali dell'ipermercato 'Punta di Ferro'.

Infatti, secondo le leggi è possibile istituire nuove farmacie nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. La Regione ha pertanto autorizzato il nuovo punto vendita lo scorso gennaio e il Comune, avvalendosi della stessa legge che permette ai municipi di esercitare la prelazione, alla fine di febbraio ha reso noto alla Regione di volersi riservare la nuova farmacia, aggiungendola alle 7 farmacie comunali già presenti in città.

Con quest'ultimo atto, quindi, di fatto termina l'iter che porterà alla realizzazione di una farmacia al 'Punta di ferro' dove attualmente si trova solo una parafarmacia all'interno del supermercato Conad. L'apertura è prevista nell'ultimo semestre dell'anno, come era stato annunciato dal sindaco Davide Drei e dall'amministratore unico di ForlìFarma, Franco Sami.