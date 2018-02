Il Comune replica all'Ugl: "Nessuna discriminazione, saranno ricevuti"

Nessun atteggiamento discriminatorio nei confronti delle rappresentanze sindacali di Ugl Forlì-Cesena: lo garantisce una nota del Comune. L'Ugl ha lamentato di non essere mai stata ricevuta dal sindaco nonostante le richieste. Diversa la versione del Comune: “In diverse occasioni dall'inizio del mandato si sono svolti incontri con i rappresentanti dell'Amministrazione, su espressa indicazione del Sindaco, in particolare con il Vicesindaco Lubiano Montaguti e con l'Assessore Marco Ravaioli, su tematiche di interesse. E' dunque priva di fondamento l'affermazione secondo la quale il sindacato non abbia avuto la possibilità di esprimere le proprie proposte, al pari delle altre componenti. Non solo. I delegati di Ugl Pensionati e Affari Sociali sono invitati e partecipano ai lavori del Comitato di Distretto che periodicamente sono convocati dall'Amministrazione, nell'ambito di un percorso di confronto e di dialogo attivo e continuativo”. Ed infine: “In riferimento alla richiesta di incontro, da tenersi a seguito del recente rinnovo della Segreteria Ugl, sarà calendarizzato nei tempi e nei modi che saranno concordati”.