Il concerto proiettato sul muro: ecco l'idea per “Buonanotte Suonatori”

C’è tempo fino al 2 giugno per aderire al progetto della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli e patrocinata dal Comune “Buonanotte Suonatori sui Muri 2020”, chiunque lo desideri potrà – con strumentazione propria – proiettare su una parete esterna una serie di video tratti dai concerti di musica popolare organizzati dalla Scuola negli anni scorsi.

Per oltre trent’anni, fra fine maggio e inizio giugno, la Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli si è aperta alla città e al mondo con “Buonanotte Suonatori”, la sua Festa di fine anno dove decine di allievi e maestri hanno inondato la Rocca di musica e centinaia di persone hanno goduto dello spettacolo, architettonico e musicale del “saggio di scuola di musica” più visto d’Italia.

Questa manifestazione, nel 2020, non si potrà svolgere e così la Scuola ha chiamato a raccolta tutti coloro abbiano un proiettore, una cassa audio e una parete su cui proiettare.

La sera del 6 giugno, la data è ancora da confermare, chi avrà aderito alla chiamata proietterà su una parete a sua scelta una palylist che sarà fornita dalla Scuola, una breve carrellata di concerti della Scuola di Musica Popolare e delle passate edizioni di Buonanotte Suonatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per aderire, contattare entro il 2 giugno Marco Bartolini al 389.1005150 o marcobartolini65@gmail.com.

Per capire come partecipare si può guardare il video: http://www.musicapopolare.net/smp/buonanotte-suonatori-sui-muri-2020/