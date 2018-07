Il Console Generale degli Usa a Firenze in visita a Forlì

Visita mercoledì mattina in Municipio del Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Benjamin Wohlauer, ricevuto dal sindaco di Forlì Davide Drei e dal vicesindaco Lubiano Montaguti. La presenza del Console Generale, che ha competenza sui territori di Toscana, Emilia-Romagna (ad esclusione delle province di Parma e Piacenza) e Repubblica di San Marino, è stata l'occasione per approfondire la conoscenza del territorio, in relazione alla presenza di concittadini americani, e per rinsaldare i legami sociali e culturali tra Paesi. Nel corso dell'incontro, svoltosi all'insegna di un clima di cordialità ed amicizia, sono stati affrontati temi di attualità e di comune interesse, come ambiente ed economia, con particolare rilievo per gli aspetti legati al sistema imprenditoriale in rapporto alla presenza dell'Università e alla vocazione turistica e culturale del territorio.