Sabato 17 novembre l’Istituto Tecnico Saffi-Alberti (via Turati 5), in collaborazione con il Festival della Cultura tecnica, ospiterà una presentazione dei laboratori "Il ciclo integrato dell’acqua e il terremoto e le costruzioni in zona sismica". Il pomeriggio prevede dalle 15 alle 16 la presentazione del laboratorio sul ciclo integrato dell’acqua da parte degli studenti dei corsi Biotecnologie Ambientali e Sanitarie, in particolare verrà approfondito il tema dell’acqua per uso potabile e della depurazione delle acque reflue. Dalle 16 alle 16.30 la dirigente scolastica Giuseppina Tinti farà una presentazione della scuola. Dalle 16.30 alle 18.00 il corso geometri presenterà il terremoto e le costruzioni in zona sismica: l’incontro avrà carattere divulgativo, oltre a fornire in modo semplice, informazioni sull’origine dei terremoti e sui danni alle abitazioni, verranno illustrati i criteri con cui si deve costruire in zona sismica, affiancati da dimostrazioni sul comportamento sismico delle costruzioni, mediante l’uso di una tavola vibrante didattica su cui saranno posizionati i modelli di edifici.