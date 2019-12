Il cuore dell'Aeronautica Militare di Forlì "tra la gente" del Villaggio Mafalda

Lunedì una delegazione del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì, si è recata al "Villaggio Mafalda" della Cooperativa Sociale Paolo Babini, per consegnare la raccolta di offerte ricevute in occasione dello spettacolo canoro "In...Canto di Natale" che si è svolto il 14 dicembre scorso alla base di via Solombrini.

Infatti grazie alla collaborazione della Corale Polifonica di San Biagio, diretta dal Maestro Paolo Bezziccheri, l’ente forlivese ha organizzato una serata all’insegna dei canti di Natale durante la quale è stata predisposta una raccolta volontaria per aiutare il “Villaggio Mafalda” comunità di Forlì - fondata da Don Girolamo Flamigni, conosciuto da tutti come Don Mino - che sostiene i minori e le famiglie in situazioni di difficoltà e che si ispira ad un modello di lavoro alternativo basato sulla centralità della persona e sullo sviluppo delle sue potenzialità e autonomie.

Grazie alla generosità del personale militare e civile del Secondo Gruppo è stato possibile raggiungere l’obiettivo di raccogliere un importante contributo che sosterrà il progetto del "Villaggio Mafalda". Il comandante del Secondo Gruppo, tenente colonnello Luca Zorzan, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, "nel solco di un percorso in cui l’Aeronautica Militare vuole essere una Forza Armata sempre più utile all’Italia prodigandosi per la gente".

"Proprio progetti come questi, indirizzati a donare quanto possibile ai meno fortunati, testimoniano la grande generosità di tutti e il consolidamento di una cultura solidale al servizio della collettività - ha concluso -. Persone illuminate come Don Mino e Annalena Tonelli devono essere un esempio per tutti e noi, nel nostro, piccolo, cerchiamo di aiutare chi quella strada la percorre quotidianamente. Non basta fare bene, è necessario anche fare il bene".

Marco Conti, presidente della Cooperativa Paolo Babini, e Sara Barbieri, responsabile dirigente del "Vllaggio Mafalda", hanno ringraziato tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare che "hanno saputo dimostrare un’empatica vicinanza ai bisognosi. Grazie alla loro generosità sarà possibile continuare a costruire percorsi di vita alternativi per le persone maggiormente vulnerabili che incontriamo: mamme, bambini, ragazzi, anziani. Il gesto di solidarietà del Secondo Gruppo può trasformarsi in speranza in un futuro migliore per molti".