Il deputato di Lega Nord contro il tifoso napoletano: "Se non capisci l'ironia impiccati"

Nuove polemiche per un post su Twitter del deputato leghista Gianluca Pini dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta a Bergamo. "Tanto di cappello per il Napoli per la vittoria in trasferta estera. Auguri per lo scudetto", è stato il post pubblicato dal deputato che non è piaciuto ai tifosi azzurri, come riporta la testata sportiva Calcionapoli24 . A un commentatore irato per le parole di Pini, il leghista ha poi risposto con parole durissime: "Senti, merda, se non capisci l'ironia impiccati".