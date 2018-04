Il direttore del Distretto Socio Sanitario Lucio Boattini lascia l'incarico

“Desideriamo salutare e ringraziare il dottor Lucio Boattini per l'importante contributo fornito e per il ruolo ricoperto in oltre vent'anni di presenza, in qualità di direttore del Distretto socio-sanitario di Forlì". Queste le parole del presidente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese Giorgio Frassineti, del sindaco di Forlì Davide Drei e del presidente del Comitato di Distretto Raoul Mosconi, insieme agli altri sindaci dell'Unione, che lunedì mattina in Municipio a Forlì hanno salutato Boattini, prossimo alla pensione.

Durante il suo incarico, che per durata è stato il più lungo in ambito regionale, ha visto avvicendarsi ai vertici dell'Azienda Sanitaria sette direttori generali. “In veste di Direttore ha sempre sostenuto e valorizzato la promozione della salute rispetto al territorio e in relazione alle diverse Direzioni Sanitarie che si sono succedute negli anni - hanno concluso gli amministratori - rappresentando un punto di riferimento per i Sindaci dei Comuni dell'Unione, per disponibilità e collaborazione”.