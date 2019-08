Il direttore dell'Irst Altini: "Facoltà di medicina in Romagna? Un'occasione imperdibile"

"La facoltà di Medicina in Romagna è un'occasione imperdibile". A dirlo è Mattia Altini, presidente nazionale dei medici-manager e drettore sanitario dell'Istituto di cura e ricerca sui tumori di Meldola, che costituisce un riferimento nazionale e internazionale del settore. Conversando con Mario Russomanno nell'approfondimento di Salotto Blu, Altini ha descritto gli eccezionali risultati raggiunti dall'Istituto che nacque su impulso del notissimo oncologo Dino Amadori e le nuove frontiere della ricerca sul cancro. Si è soffermato inoltre sui prossimi traguardi del sistema sanitario italiano e ha posto l'accento sulle prospettive della sanità in Romagna. La trasmissione andrà in onda lunedi alle 23.15 su VideoRegione.