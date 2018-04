"Il diritto di fare il bene": la riforma del Terzo Settore al centro di un incontro

Martedì, al salone del Villaggio Mafalda, si discuterà della riforma del terzo settore. L'appuntamento, organizzato dalla Caritas, è alle 20,45 con Stefano Zamagni, che discuterà de "Il diritto di fare il bene". "La finalità dell’incontro - viene illustrato -. non è quella di entrare nei tecnicismi della riforma, obiettivo egregiamente raggiunto dall’incontro promosso recentemente da Assiprov, ma approfondire i valori che la sottendono, la concezione di sussidiarietà, partecipazione, bene comune che promuove, i valori di solidarietà e di sviluppo di comunità che ne sono alla base. Tutto questo come contributo specifico al progetto pastorale diocesano Cristiani adulti e cittadini responsabili, ma rivolto ovviamente a credenti e non credenti".