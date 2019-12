Il dottor Andrea Vito al Congresso internazionale Somnoforum a Sèville

Il dottor Andrea De Vito, dell'Unità operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì, è stato invitato al Somnoforum,congresso internazionale che viene organizzato ogni anno dalla Società Francese di Medicina del Sonno e che invita relatori stranieri oltre che francesi. "Sono stato invitato - spiega il dottor Vito - soprattutto per le mie conoscenze in ambito di endoscopia nel sonno farmaco indotta, supportate da numerose pubblicazioni su riviste internazionali. L'endoscopia nel sonno farmaco-indotta è considerata un' indagine diagnostica molto utile nel comprendere la sede e la causa della ostruzione a livello delle alte vie respiratorie nei pazienti affetti da disturbi ostruttivi del sonno (apnee ostruttive). Anche quest'anno, a Siviglia ho tenuto con successo due seminari sulla endoscopia nel sonno e sulla fisiopatologia dei distrubi respiratori nel sonno." "Il Somnoforum - prosegue - è inoltre una occasione per entrare in contatto e mantenere rapporti con colleghi otorinolaringoiatri e non solo di tutta Europa e portare alla loro conoscenza la esperienza dellla Otorinolaringoiatria di Forlì."