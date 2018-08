Il dottor Marco Maltoni relatore a due eventi del Meeting di Rimini

Marco Maltoni, direttore della Unità Operativa Cure Palliative dell’ambito di Forlì, è invitato come relatore a due eventi che si terranno al XXXIX “Meeting per l’amicizia fra i popoli” intitolato “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”, che si terrà alla Fiera di Rimini fino al 25 agosto. Un evento, intitolato “Cure palliative: curare il dolore o la persona sofferente?” sarà domenica alle ore 19 in Arena Meeting Salute, padiglione C3, con una relazione dal titolo “Hospice, luogo di vita”. Il secondo evento, una tavola rotonda intitolata “DAT-Disposizioni Anticipate di Trattamento: di cosa stiamo parlando” sarà giovedì 23 agosto alle ore 15 in Arena Meeting Salute, padiglione C3.