Il dramma di Fabio Lombini, il dolore del sindaco di Castrocaro: "Un figlio di tutti noi"

Castrocaro è in lutto per la drammatica scomparsa di Fabio Lombini, il nuotatore 22enne morto domenica mattina in un incidente aereo nella zona di Nettuno con l'amico Gioele Rossetti. Il sindaco Marianna Tonellato ha appreso della notizia "triste e sconvolgente" nel tardo pomeriggio di domenica. "Sono legata alla famiglia Lombini - ha scritto il primo cittadino su Facebook -. Alessio è il consigliere più energico, brillante e intraprendente che abbia mai conosciuto. E nel mio piccolo, anche ora che è lontano, cerco di trasmettergli la passione per la politica e per questo strano ma entusiasmante mestiere. E perché suo fratello Fabio è un figlio di tutti noi, della nostra Comunità: non solo è un campione, intelligente, rigoroso, capace, bello, educato, ma è anche modesto, dote che in uno con le sue carte, e quell’età, è rarissima".

"Ci dovevamo accordare per un riconoscimento ai suoi meriti sportivi in Consiglio comunale, ma era difficile con i suoi mille impegni - continua il sindaco - sempre in giro per il mondo per gare e allenamenti. E poi è scoppiata questa pandemia che ci ha arrestato. Non riuscirò mai a consegnarglielo, e questa cosa ora mi fa sinceramente piangere". Tonellato ha postato un'immagine che risale alla fine di agosto del 2018: "Lo voglio ricordare anche così, fuori dalla sua amata piscina, ma con la medesima attenzione e senso del dovere. Una tre giorni per parlare di politica e società, ad ascoltarci e prendere appunti. I miei ragazzi. Un abbraccio lunghissimo alla sua mamma e al suo babbo, perché un dolore così è inimmaginabile, atroce ed ingiusto, e ad Ale, da parte mia e di tutti noi".

