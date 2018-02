Il forlivese Daniel Giulianini per un mese sul palco dell'Opera di Tel Aviv

Un altro teatro importante per il forlivese Daniel Giulianini. Il promettente cantante lirico 29enne debutterà giovedì in Israele, a Tel Aviv, sul palco della "Israeli Opera" per il ruolo di Masetto nell'allestimento del "Don Giovanni" di Mozart. Sono previste ben 13 repliche per tutto il mese di febbraio. Vocalità Basso baritono, è stato già presente in passato altre volte nei maggiori teatri operisti. Giulianini sarà diretto dal grande direttore d'orchestra Daniel Oren e viene da una recente esperienza all'Opera di Parigi, lo scorso ottobre.