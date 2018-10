Il fuoco scoppia all'improvviso in camera da letto, anziana intossicata soccorsa da un passante

Il provvidenziale intervento di un passante ha evitato il peggio: l’uomo è entrato all’interno della casa che andava a fuoco e ha accompagnato fuori l’anziana proprietaria di casa, comunque ancora cosciente anche se lievemente intossicata dal fumo. L’incendio è scoppiato intorno alle 19 di venerdì a Fratta Terme in una casa unifamiliare di via Trò Meldola, nella zona dell’ufficio postale. All’origine delle fiamme, che sono scoppiate in una camera da letto, potrebbe esserci stato il surriscaldamento di un elettrodomestico o un problema elettrico. Le fiamme hanno attinto il letto e le coperte. L’anziana, di circa 90 anni, ha tentato di disfarsi degli oggetti che andavano a fuoco, per esempio buttando un cuscino in fiamme fuori dalla finestra, ma purtroppo quando era già tutto inutile. Il fuoco ha presto riempito la casa di fumo e la donna, soccorsa appunto dal passante, è uscita e poco dopo consegnata alle cure del 118 per aver inalato il fumo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Forlì che hanno domato l’incendio. I danni, abbastanza ingenti, si sono concentrati nella camera da letto.