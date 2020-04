Il gesto di cuore dell'associazione "Genitori Villafranca e San Martino" per l'ospedale

L'Associazione Genitori Villafranca e San Martino in Villafranca ha effettuato una donazione a favore dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". "Le scuole del nostro territorio per le quali da anni rappresentiamo un supporto prezioso ora sono chiuse, abbiamo quindi pensato di convogliare il nostro supporto a chi in questo delicato momento si sta adoperando per il bene il tutti - spiega il presidente dell'associazione, Barbara Sirri -. Consapevoli che si tratta di un piccolo gesto se paragonato al grande lavoro che gli operatori stanno svolgendo abbiamo comunque pensavo che fosse giusto fare la nostra parte".

