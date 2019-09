Il giorno di Benedetta Bianchi Porro: circa 2mila persone alla cerimonia di beatificazione

Circa 2mila persone, tra quelle all'interno della cattedrale e quelle all'esterno, presenti per la cerimonia di beatificazione di Benedetta Bianchi Porro presieduta dal cardinale Angelo Becciu, prefetto della congregazione per le cause dei santi. La celebrazione vede la presenza di oltre cento sacerdoti, tra cui il vescovo Livio Corazza e i suoi predecessori Lino Pizzi e Vincenzo Zarri. Presente anche l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Nella serata di sabato, alle 20.45, l'abbazia di San Mercuriale si riempie di letture e riflessioni con "Benedetta, la sapienza del dolore", monologo sacro di Mauro Casadei Turroni Monti, Paolo Contini come voce recitante e il corso di San Paolo-Cappuccinini, diretto da Enrico Pollini, con all'organo don Rino Giunchi. Le letture sono state dalle riflessioni della beata.

Sabato pomeriggio è possibile fare visita alla tomba di Benedetta a Dovadola. Previste anche una serie di visite guidate in itinerari culturali a Forlì, che si tengono in contemporanea sabato pomeriggio, a partire della 15.15: anticihi monasteri e chiese (ritrovo alla chiesa della Trinità); palazzi del centro (ritrovo a palazzo Gaddi); pinacoteca civica (ritrovo al San Domenico). Altre visite sono previste a Bertinoro al Museo interreligioso e a Terra del Sole (incontro al palazzo Pretorio).

Domenica 15 settembre

Domenica a Dovadola, terra natale di Benedetta Bianchi Porro e dove si trova la sua sepoltura, si tiene una messa solenne di ringraziamento alle 10,30, officiata dal vescovo.