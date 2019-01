Il giovanissimo direttore d’orchestra Alessandro Bonato apre la stagione musicale del Diego Fabbri

Prende il via la stagione musicale di Forlì 2019 che inaugura il 15 gennaio al Teatro Diego Fabbri con uno dei più promettenti e giovani Direttori d’orchestra del panorama internazionale, Alessandro Bonato. Ventitreenne, 3° premio alla “The Nicolai Malko Competition for young conductor 2018”, unico italiano selezionato tra i 566 candidati, il più giovane di tutta la competizione, Bonato a Forlì dirige l’Orchestra Maderna con il “Progetto Beethoven” (progetto che prevede tutte le esecuzioni del celebre compositore in diversi appuntamenti nell’arco di quattro anni). Tra i musicisti anche due allievi del Liceo Artistico Musicale e Statale di Forlì, contrabbasso e violoncello, contributo che si innesta nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro. Viene proposta la Prima Sinfonia, ancora vicina a Haydn, ma con alcuni tratti innegabilmente nuovi che ne fanno un’opera in sé perfetta e compiuta: l’opera d’un maestro. A essa fa seguito la Quarta, da Schumann definita “una slanciata ragazza greca fra due giganti nordici” (la Terza e la Quinta), per l’eleganza delle sue linee, per la freschezza dell’invenzione tematica e ritmica, per l’agilità della struttura formale. Il concerto è introdotto, come per tutti gli appuntamenti, dai ragazzi del Liceo Musicale Statale coadiuvati dal professor Ivan Bratti.

Il Teatro si apre alle scuole, riprende infatti il Progetto Maderna.(edu18)edu19 con le prove aperte per le scolaresche la mattina del giorno del concerto. Cambia rispetto agli anni passati l’orario: l’ingresso è infatti alle 20,30 e l’apertura del teatro alle 19,30

Prevendite presso la biglietteria diurna del teatro Diego Fabbri dal martedì al sabato ore 11.00 – 13.00 e 16.00 - 19.00. Orario: inizio concerto 20,30

La biglietteria serale apre alle ore 19:30 nelle sedi dei concerti: 0543 26355