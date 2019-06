Il Giro d'Italia Under 23 attraversa il Forlivese, la mappa delle strade interessate: dalla Cervese alla Bidentina

Venerdì il territorio Forlivese sarà attraversato dal Giro d'Italia Under 23 per la prima tappa che collegherà Riccione a Santa Sofia. La gara prenderà il via alle 12 dalla Perla Verde ed entrerà nel territorio dell'Unione Forlivese nel comune di Forlì sulla Cervese a Casemurate alle ore 13:40 circa. I ciclisti transiteranno nel territorio di Forlimpopoli per proseguire nei comuni di Bertinoro, Meldola, Forlì, Predappio, San Zeno, dove imboccheranno la salita delle Cento Forche in direzione di Galeata.

Da qui si immetteranno sulla Provinciale 4 del Bidente verso l'abitato di Santa Sofia ove è previsto l'arrivo in P.zza Mortani alle ore 15.15 circa. Per garantire il regolare svolgimento della gara si renderanno necessarie alcune modifiche della viabilità che prevederanno limitazioni alla sosta e al transito.

Divieti di sosta

Nel comune di Galeata verrà istituito un divieto di sosta con rimozione nelle vie Matteotti e Togliatti venerdì dalle 11 alle 17 Nel comune di Santa Sofia, al fine di consentire l'allestimento dell'area di arrivo e delle postazioni dei mezzi al seguito della corsa verrà istituito un divieto di sosta con rimozione già a partire dalla serata di giovedì nelle vie Pisacane, Piazza Mortani, e venerdì fino al termine della manifestazione nelle vie Spinello, Unità d'Italia, Piazza Curiel e Giovannetti.

Divieto di transito

Al fine di garantire la sicurezza del percorso di gara, verrà sospeso il traffico sulla Provinciale 4 del Bidente da Galeata verso S. Sofia e in direzione opposta a partire dalle 14 circa. Allo stesso orario verrà inoltre interdetto il transito sul valico delle Cento Forche da Galeata verso San Zeno.