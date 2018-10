Il governatore Paolo Bolzani martedì e mercoledì ospite dei Rotary Club di Forlì

Il Rotary Club Forlì e il Rotary Club Forlì Tre Valli incontreranno il Governatore del Distretto 2072, Paolo Bolzani, durante le conviviali per i soci che si svolgeranno al Grand Hotel Terme di Castrocaro rispettivamente martedì per il Club di Forlì e mercoledì per il Tre Valli. Durante la visita ufficiale del Governatore distrettuale verranno presentate le attività dei sodalizi, illustrati i service già svolti, quelli dell'annata 2018-2019 e i programmi dei presidenti, Claudio Cancellieri (Forlì) e Stefano Biserni (Tre Valli), che introdurranno gli incontri e presenteranno anche le relazioni delle varie commissioni dei Club. Saranno illustrate le iniziative legate alla lotta alla poliomielite a livello internazionale con la campagna mondiale "End Polio Now", con cui la malattia è stata debellata nel 99% dei casi, e i cui risultati insieme ad alcune testimonianze saranno al centro della conviviale di mercoledì 24 ottobre, sempre al Grand Hotel di Castrocaro, in occasione della "Giornata mondiale della Polio". Per il prossimo maggio è anche in programma l'evento solidale "Let's End Polio Now", che servirà a raccogliere fondi da destinare alla vaccinazione di bambini in varie parti del mondo.

Il Rotary Club Forlì tra gli altri service presenterà quelli previsti nel 2019 in occasione del 70° anniversario di nascita e al Governatore saranno illustrati pure i vari progetti dedicati dal sodalizio forlivese ai giovani, con iniziative nelle scuole e non solo, fra cui "Obiettivo zero abusi - Educazione Alimentare e contro lo Spreco Alimentare" che coinvolgerà gli alunni delle scuole di I e II grado. Tra i service del Tre Valli verranno presentati quelli relativi al restauro di sessanta reperti archeologici trovati a Galeata durante gli scavi nella villa di Teodorico, finanziati dalla Rotary Foundation, e i progetti locali fra cui gli "Orti in condotta" e la consegna di un defibrillatore al parco Buscherini, avvenuta insieme al Rotary Club Forlì, in occasione della Première Cup di Softball, i campionati europei femminili che si sono svolti a Forlì lo scorso agosto.

Prima delle conviviali il Governatore incontrerà i Consigli direttivi e i responsabili delle commissioni rotariane, e la moglie Chiara presenterà ai Gruppi Consorti "Wash in Uganda", il progetto distrettuale da lei proposto con cui ogni giorno verranno forniti acqua pulita e servizi igienici a migliaia di persone. Fra gli appuntamenti di livello distrettuale, sarà annunciato anche quello del 12 maggio prossimo a Forlì, dove si svolgerà una serie di avvenimenti che includono il tradizionale "Rotary & Romagna in festa" e le iniziative locali, distrettuali e internazionali per la campagna antipolio. Nel corso della conviviale, inoltre, saranno ripercorsi gli indirizzi del Rotary International, presieduto da Barry Rassin, che per l'annata rotariana ha scelto il motto "Be the inspiration - Siate di ispirazione".