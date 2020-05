Il grande cuore degli Alpini: una dolce donazione per tutti gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza

Il cuore delle "penne nere" non si smentisce mai. Il Gruppo Alpini di Forlì - 1° Cap. Pio Zavatti ha pensato di dimostrare la propria vicinanza agli operatori sanitari dell'ospedale di Forlì, impegnati per l'emergenza COVID, donando centinaia di biscotti tricolori, realizzati da un alpino - fornaio.

"Volevamo far sentire la nostra vicinanza ai tanti medici e infermieri che lavorano in ospedale - spiegano - e questo ci è sembrato un gesto concreto per farlo". "Siamo davvero onorati per le dimostrazioni di affetto che in queste settimane abbiamo ricevuto da parte di moltissimi enti, associazioni e persone - afferma la dottoressa Elena Vetri, della Direzione Sanitaria di presidio - Questi gesti, oltre ad esprimere solidarietà, dimostrano anche che siamo una comunità".

