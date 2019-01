Il grande cuore dell'Abarth Club Romagna protagonista dell'Epifania al Villaggio Mafalda

L'Epifania si è mescolata con la passione per le auto d'epoca. L'Abarth Club Romagna è stato protagonista di una domenica all'insegna della solidarietà, distribuendo doni al Villaggio Mafalda per tutti i bambini presenti. Prima dell'appuntamento i bolidi hanno fatto bella mostra prima al parcheggio di via Punta di Ferro e poi sfilando per le vie della città. L'Abarth Club Romagna conferma il suo grande cuore: lo scorso dicembre ha contribuito ad una raccolta fondi per il progetto della Casina per i ragazzi diversamente abili del villaggio Mafalda.